В Норвегии выявили коронавирус у 32 человек

Лабораторные анализы подтвердили наличие коронавируса у 32 человек в Норвегии, власти предупреждают о возросшем риске распространения заболевания. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

"Мы можем предположить возросший риск распространения в некоторых областях", - приводит NRK сообщение управления.

По мнению руководителя управления Бьорна Гулдвога, начинается новая стадия распространения вируса. "Нам необходимо более тесное взаимодействие с населением для того, чтобы решить, как действовать дальше", - отметил Гулдвог на пресс-конференции во вторник.

Он также сообщил, что среди населения Норвегии растет беспокойство, стало больше обращений на номер экстренной службы.

Ранее во вторник стало известно о том, что немецкое круизное судно Aida Aura с 1,2 тысячи пассажиров на борту не может выйти из норвежского порта Хаугесунн из-за того, что у двух пассажиров – граждан Германии - подозревают коронавирус, ожидаются результаты анализов.