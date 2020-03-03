В Румынии зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

Четвертый случай заражения коронавирусом диагностирован у 47-летнего жителя румынского города Тимишоара. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба минздрава Румынии.

Ранее минздрав Румынии сообщал о двух зараженных мужчинах и одной женщине. Один из мужчин уже прошел курс лечения, повторный анализ на коронавирус дал отрицательный результат.

"Сегодня после обеда подтвердился четвертый случай заражения новым коронавирусом в Румынии. Речь идет о мужчине в возрасте 47 лет из Тимишоары, бывшем в контакте с женщиной, у которой коронавирус диагностировали 28 февраля", - говорится в сообщении, размещённом на сайте минздрава Румынии.

В ведомстве отметили, что у мужчины нет симптомов, однако он будет госпитализирован в инфекционную больницу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.