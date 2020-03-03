Еврокомиссия выделила Греции €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Еврокомиссия (ЕК) выделила Греции 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции в премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента. Прямую трансляцию ведет служба ЕК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 200 млн из которых будет предоставлено немедленно", - сказала она.