В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 240 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду институт Роберта Коха.

Накануне институт сообщал о 196 подтвержденных случаях.

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (111), далее следует Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (44) и Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине (6), Нижней Саксонии (4), Мекленбург-Передняя Померания (3), Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бремене, (везде по два случая), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.