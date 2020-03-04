В Италии из-за коронавируса приостановили обучение в школах и вузах

Правительство Италии приняло решение закрыть школы и вузы страны на 10 дней из-за вспышки коронавируса, заявила глава министерства образования Лучия Адзолина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы решили приостановить преподавательскую деятельность с завтрашнего дня до 15 марта", - заявила она в ходе совместного выступления с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Надеюсь, что ученики смогут вернуться в школы как можно скорее. Я делаю все ради того, чтобы важнейшая государственная функция предоставлялась для всех учащихся даже на дистанционной основе", - сказала министр.

Как заявил Конте, итальянские власти принимают все меры для сдерживания распространения вируса.

"Система здравоохранения, какой бы эффективной она ни была, рискует стать перегруженной из-за высокого числа госпитализированных", - сказал премьер.