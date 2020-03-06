Евросоюз увеличит финансирование исследований по коронавирусу, включая исследования по разработке вакцины против COVID-19. В частности, увеличение составит 37,5 миллиона евро. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

"Комиссия увеличивает финансирование исследований по коронавирусу. Предусмотрено выделение дополнительно 37,5 миллиона евро на исследования по выработке вакцины, диагностику, лечение. Это финансирование поможет обеспечить работу по 17 проектам, включая научные исследования, разработку вакцины, диагностических тестов, медицинских систем", - сказал представитель ЕК.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.