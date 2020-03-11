Италия выделит средства на поддержку экономики из-за коронавируса

Совет министров Италии выделит 25 миллиардов евро в качестве экономических мер по борьбе со вспышкой коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

"Мы выделили огромную сумму в 25 миллиардов, которая не будет использована немедленно, но, безусловно, будет применяться для преодоления всех трудностей этой чрезвычайной ситуации", - заявил Конте на пресс-конференции.

Как сообщил глава минфина Италии Роберто Гуалтьери, первый декрет с конкретными экономическими мерами буде принят в пятницу и направит на них 12 миллиардов евро для поддержки семей и предприятий.

"Никто не потеряет работу из-за коронавируса", - заверил министр.

В настоящее время в Италии зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв за сутки возросло с 463 до 631, выздоровели 1004 человека.

Карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии, распространены на всю территорию страны. Перемещения между провинциями отныне разрешены только при особой необходимости, запрещены все массовые мероприятия, закрыты религиозные и культурные учреждения.