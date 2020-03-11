Президент Польши предлагает смягчить условия погашения кредитов из-за коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда в связи с негативными для экономики страны последствиями распространения нового коронавируса заявил о намерении инициировать процедуры смягчения условий выплаты кредитов. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая положение граждан и предпринимателей в связи с эпидемией коронавируса я в срочном порядке собираюсь инициировать разработку решений, направленных на смягчение условий погашения кредитных обязательств. Я рассчитываю на сотрудничество всех учреждений, ответственных за финансовый рынок", - написал он.

В Польше на данный момент зафиксировано 25 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия. С 12 до 25 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры.