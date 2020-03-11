В Берлине отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек отменены в столице ФРГ до 19 апреля из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи (Dilek Kalayci).

"Коронавирус распространяется. На этой фазе общественная жизнь должна быть ограничена. Путем сокращения массовых мероприятий распространение коронавируса может быть ограничено. Именно в начале эпидемии такое ограничение имеет значение. Поэтому управление здравоохранение до конца пасхальных каникул отменяет проведение массовых мероприятий численностью от 1000 участников. Безопасность берлинцев имеет высший приоритет", - сообщила сенатор, ее заявление опубликовано на сайте сената Берлина.

Ранее в немецкой столице были отменены все массовые мероприятия в области культуры, запрет коснулся государственных учреждений культуры.

В среду стало известно о гибели от последствий коронавируса трех человек в Германии. Все случаи зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия, в частности, в городе Эссен погибла 89-летняя женщина, еще два человека скончались в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга. Во вторник институт Роберта Коха сообщил о 1139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.