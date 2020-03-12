Британия выступила против закрытия границ с Евросоюзом

Великобритания не намерена вводить запрет на въезд граждан ЕС по образцу США, поскольку ученые не считают это эффективной мерой борьбы с коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об єтом заявил журналистам в четверг официальный представитель канцелярии британского премьера.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта на 30 дней запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, так как Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

"Согласно имеющейся у нас рекомендации это не является мерой, которую нам рекомендовано предпринимать", - сказал представитель офиса премьера.

Ранее в одном из интервью канцлер Риши Сунак заявил, что запрет на въезд гражданам ЕС не обоснован научными данными и может иметь очень негативные последствия для экономики, в том числе, и британской, хотя Соединенное Королевство не было включено в "черный" список Трампа.

"Это решение будет иметь влияние на спрос, поскольку люди не могут тратить деньги, так как они привыкли, и путешествовать", - пояснил он.

В четверг британский премьер Борис Джонсон по итогам очередного экстренного совещания по коронавирусу, как ожидается, объявит о переходе на новый этап борьбы с коронавирусом – этап, когда усилия будут направлены на откладывание пика эпидемии на лето. По всей видимости, премьер призовет всех, кто может работать из дома, делать это, а также минимизировать социальную жизнь и принять меры по защите людей из "группы риска": пожилых, страдающих хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом. Скорее всего, школы пока закрывать не будут: Сунак ранее заявил, что ученые пока такую меру не рекомендуют.

По данным на утро среды, количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 83, составив 456, это самый большой скачок с 31 января, когда был зарегистрирован первый случай. Умерли на данный момент восемь человек. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Лондон. В ближайшие часы минздрав страны объявит обновленные данные.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.