В Греции зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

Европа 14 марта 2020 13:31 (UTC+04:00)
В Греции зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

В Греции в субботу утром зарегистрирована вторая смерть от коронавируса – умер пожилой пациент, который был госпитализирован в Птолемаиде в Западной Македонии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

По данным АМНА, пациенту было около 90 лет, он скончался после тяжелых осложнений на легкие.

Первая смерть от коронавируса в Греции была зафиксирована в четверг, 12 марта, умер 66-летний житель префектуры Илия на северо-западе полуострова Пелопоннес. Мужчина заболел вместе с десятками других греков во время путешествия к святым местам в Израиле.

Согласно последней официальной информации министерства здравоохранения, на пятницу было зарегистрировано 190 случаев коронавируса, из них 73 были новыми.

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