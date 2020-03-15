Греческие врачи пытаются лечить коронавирус лекарствами от Эболы

Греческие врачи опробовали для лечения инфицированных коронавирусом экспериментальное лекарство от лихорадки Эбола. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил представитель министерства здравоохранения по новому заболевания профессор Сотирис Циодрас на брифинге, отвечая на вопросы.

По сообщениям СМИ, этот препарат применяли для лечения инфицированных коронавирусом в Патрах.

"Существует специальная процедура, по которой предусмотрены и для нашей страны ввоз и применение этого препарата. Подчеркну - экспериментального препарата. Препарата, который использовался для лечения тяжело больных пациентов в Китае, Америке и других странах", - сказал Циодрас.

"Мы следуем действующим международным рекомендациям по применению таких лекарств, и даем и тройную противовирусную комбинацию, которая включает в себя специальное лекарство от ВИЧ, лекарство от малярии, которое, как было установлено, обладает противовирусным действием. И упомянутое лекарство, которое было использовано как минимум в трех случаях в нашей стране", - сообщил профессор.

В Греции подтверждены 228 случае инфицирования новым коронавирусом COVID-19, скончались трое. Восемь человек выписаны. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.