Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро
Французские антимонопольное ведомство оштрафовало американскую компанию Apple на 1,1 миллиард евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике ведомства.
Две компании Tech Data и Ingram Micro также были оштрафованы на 76,1 миллионов евро и 62,9 миллиона евро соответственно за применение картельной практики.
"Apple обвиняется во внедрении во Франции в своей сети распространения электронных продуктов (за исключением iPhone) трех антиконкурентных методов", - говорится в коммюнике компании.
Отмечается, что "Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать и не дать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple".
Президент антимонопольного ведомства Изабелль де Сильва заявила, что это самый крупный штраф в отношении экономического игрока.