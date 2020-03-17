В Испании число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Испании за день увеличилось почти на две тысячи человек, общее число инфицированных превысило 11,2 тысячи, почти 500 человек умерли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В Испании за последние 24 часа было выявлено 1987 новых случаев, с начала эпидемии – 11 178. 46% находятся в больницах, умерли 4% - 491", - сообщил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

Число умерших за один день составило 182 человека. 563 человек находятся в тяжелом состоянии. Выписаны 1 208 человек. Наиболее тяжелая ситуация в Мадриде.

На 16 марта было выявлены 9191 случаев заражения. Число жертв составляло 309 человек. Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. -0-