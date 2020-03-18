Саммит Евросовета пройдет в формате видеоконференции
Саммит Европейского совета, намеченный на 26-27 марта в Брюсселе, заменят видеоконференцией, на которой обсудят ситуацию с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"На следующей неделе мы вновь проведем видеоконференцию. Европейский совет должен был пройти физически в Брюсселе в четверг и пятницу, но он не состоится. Мы сможем обсудить и далее скоординировать реализуемые нами меры по борьбе с вирусом", - сказал он.
Ранее Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали предложенное Еврокомиссией ограничение на 30 дней на несрочные поездки иностранцев на территорию Союза. Страны-члены ЕС будут реализовывать это решение немедленно и самостоятельно.
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