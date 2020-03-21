В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 1,9 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 1926. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу норвежский Институт здравоохранения.

По его данным, за сутки зафиксировано 183 новых случая инфицирования. Почти 50 тыс. человек к настоящему моменту сдали анализы на коронавирус.

Правительство Норвегии из-за ситуации с пандемией заявило, что не будет пускать в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство. Кроме того, страна вводит временный погранконтроль на границах внутри Шенгена.

Правительство также приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто возвращается в королевство после пребывания в любом другом государстве. В Норвегии по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Неделю назад в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом, к настоящему моменту умерших уже семеро. Первый случай заражения выявили в конце февраля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.