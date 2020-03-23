Парламент Франции утвердил законопроект о введении чрезвычайного положения

Национальное собрание и Сенат (верхняя и нижняя палата парламента) Франции проголосовали за принятие закона о введении чрезвычайного санитарного положения на фоне эпидемии коронавируса. Документ, по которому велось голосование, опубликован на сайте Нацсобрания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Официально продление действующих на всей территории страны мер самоизоляции произойдет после вступления закона в силу, когда его подпишет президент Франции и он будет опубликован в официальном вестнике "Журналь офисьель". Для сохранения режима ЧС на более долгий срок потребуется принимать новый закон.

Документ наделает правительство правом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения запретов на перемещения. Благодаря этому закону правительство также сможет принимать меры посредством издания специальных декретов без консультаций с парламентом. Они могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов, первый тур которых состоялся 15 марта. Ожидается, что решение по дате второго тура, предварительно отодвинутого на июнь, будет принято на заседании кабмина 27 мая.

В итоговом тексте говорится об увеличении штрафов за нарушение режима самоизоляции - если сейчас выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта карается штрафом в 135 евро, то за повторное неповиновение требованиям властей в течение 15 дней после первого планируется взимание 1,5 тыс. евро. Кроме того, четвертая квитанция в течение месяца будет выписана нарушителю на сумму в 3750 евро, а ему самому может быть назначено до 6 месяцев тюрьмы и привлечение к общественным работам.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 22 марта во Франции составило 16018, количество летальных исходов - 674. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.