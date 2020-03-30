Главный советник Бориса Джонсона самоизолировался с симптомами коронавируса

Главный советник британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс самоизолировался с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, первые симптомы проявились у 48-летнего Каммингса на выходных. Также сообщается, что он продолжает удаленным способом находиться в контакте с членами команды премьер-министра.

Во время референдума по Brexit 2016 года Каммингс был главой агитационной платформы евроскептиков Vote Leave. Ранее британские СМИ не раз писали о том, что именно под влиянием своего помощника Джонсон совершил некоторые из своих наиболее ключевых действий. В их числе - роспуск парламента на пять недель осенью прошлого года, а также объявление досрочных парламентских выборов, которые стали крайне успешными для правящей Консервативной партии.

27 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у самого Джонсона и главы Минздрава Мэтта Хэнкока, а еще ранее - у наследного принца Уэльского Чарльза. На самоизоляцию ушли также британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

По данным, обнародованным 28 марта, в Соединенном Королевстве было подтверждено почти 20 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1 228 человек умерли.