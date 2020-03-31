Европа поставила Ирану медицинские товары, впервые использовав механизм INSTEX

Партия медицинских товаров направлена в Иран в рамках первой сделки с использованием механизма по финансовым расчетам INSTEX. Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте МИД Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что [посредством механизма] INSTEX успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран", - указано в сообщении.

В январе 2019 года Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США и позднее запустили его в пилотном режиме.

В сообщении МИД ФРГ говорится, что теперь после первой сделки в планах работать над другими транзакциями и развивать механизм дальше.