Еврокомиссар заявил, что коллапс экономики одной из стран ЕС приведет к краху всей Европы

Падение экономики одной из европейских стран спровоцирует экономический крах во всей Европе. Такое мнение выразил в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, выступая в эфире телеканала LCI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если упадет экономика [одной страны], то вся Европа потерпит крах, - заявил еврокомиссар. - [Принцип] "каждый сам за себя" не сработает, потому что мы полностью интегрированная экономика в рамках Европейского Союза". Бретон также отметил, что ни одна страна "не может позволить себе финансировать планы восстановления в одиночку".

Ранее он заявил, что Евросоюз потеряет 2,5-3% ВВП за месяц самоизоляции граждан в условиях распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.