Во Франции число умерших от последствий заражения коронавирусом превысило 10 тыс.
Общее число умерших от последствий заражения коронавирусом во Франции превысило 10 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.
"С 1 марта зафиксированы 10328 смертей среди зараженных коронавирусом", - сказал он, добавив, что "7091 смерть зарегистрирована в больницах и 3237 - в домах престарелых". По данным властей на понедельник, количество умерших в стране составляло 8 911 человек.
Саломон отметил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Франции выросло за минувшие сутки почти на 4 тыс. и составляет в настоящий момент 78167.
По информации Саломона, около 30 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях. "За последние 24 часа в больницы поступило 305 пациентов с симптомами коронавируса", - сообщил глава управления. "Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек находятся в реанимации, 104 из них - моложе 30 лет", - добавил он.
Саломон подчеркнул, что с начала распространения эпидемии около 19 тыс. человек успешно прошли лечение и были выписаны из больниц. При этом он отметил, "Франция еще не прошла пик эпидемии". "Ситуация пока продолжает ухудшаться", - добавил глава ведомства.
С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам, а также предусматривающий закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. По решению правительства он продлен до 15 апреля.