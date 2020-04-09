Австралийские ученые тестируют препарат, способный подавить коронавирус за 48 часов

Совместное исследование, проведенное специалистами австралийского Университета имени Монаша (MU) и Научно-исследовательского института инфекций и иммунитета Доэрти, доказало эффективность антипаразитарного препарата ивермектин в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба вуза, отметив, что отчет о работе ученых опубликован в журнале Antiviral Research, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Результаты лабораторного исследования, проведенного на базе Королевской больницы Мельбурна, показали, что известный и доступный антипаразитарный препарат ивермектин останавливает рост вируса SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов.

"Мы обнаружили, что даже не токсичная для клеток одна доза [препарата] может почти полностью - на 99,98% - разрушить вирусную РНК за 48 часов, и значительно снизить концентрацию вирусов в среде за 24 часа", - рассказала ведущий автор исследования, доктор Кайли Вагстафф из Школы биомедицины MU.

По словам специалиста, эффективность препарата пока была доказана только в лабораторных условиях и требует подтверждения в ходе клинических испытаний. "Ивермектин в настоящее время очень широко используется по всему миру и считается безопасным препаратом, однако нам необходимо выяснить, будет ли эффективна [в борьбе с коронавирусом] та дозировка, которую можно использовать для человека. Это наш следующий шаг", - пояснила Вагстафф.

Исследователи отмечают, что механизм, с помощью которого ивермектин воздействует на вирус, неизвестен. Предположительно в основе эффективности препарата лежит его способность подавлять воздействие вируса на клеточный иммунитет.

В пресс-службе MU подчеркнули, что несмотря на доказанную эффективность в лабораторных условиях ивермектин пока не может быть использован для лечения или профилактики COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом) у людей. Применение этого препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией в будущем зависит от результатов доклинических и клинических испытаний, в ходе которых будут доказаны его эффективность и безопасность, а также определена дозировка, способная подавлять вирус в организме человека.

Ивермектин - лекарственное средство, антипаразитарный препарат, применяется для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. За открытие ивермектина была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2015 год. Доказано, что препарат ингибирует репликацию SARS-CoV-2 in vitro, в связи с чем предложено начать клинические испытания по перепрофилированию препарата на лечение SARS-CoV-2.