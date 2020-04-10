Британия и США отложили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле

Великобритания и США отложили на неопределенный срок переговоры о заключении соглашения о свободной торговле из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, дискуссии с участием сотен политиков и экспертов по важнейшему двустороннему договору должны были стартовать еще в конце марта и вестись попеременно в США и Великобритании. Однако переговоры, подготовка к которым велась несколько лет, так и не начались. "Новая дата начала диалога пока не согласована", - отмечает газета.

Стороны рассматривают возможность проведения торговых переговоров в формате видеоконференций, однако, по мнению ряда участников переговорного процесса, такой диалог "будет менее эффективным".

Правительство Великобритании рассчитывает, согласно оценкам экспертов, на то, что заключение соглашения о свободной торговле с США увеличит товарооборот между двумя странами на £15,3 млрд ($20 млрд), а прямая выгода для экономики Соединенного Королевства составит £3,4 млрд фунтов ($4,4 млрд).

Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС, положив конец своему членству в европейском сообществе, которое продлилось 47 лет. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру без ограничений, связанных с пребыванием в Евросоюзе. США занимает первое место в списке торговых партнеров королевства, на их долю в 2018 году пришлось £123,5 млрд ($160 млрд) экспорта британских товаров и услуг и £78 млрд ($101 млрд) импорта.