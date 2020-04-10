Карантин в Италии продлили до 3 мая

Карантин и ограничительные меры, введенные в Италии в целях сдерживания пандемии коронавируса, будут сохраняться до 3 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил в пятницу премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире первого канала государственного телевидения RAI.

"Мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала", - сказал Конте.

При этом он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина, может возобновиться ранее этого срока. "Мы надеемся с 3 мая начать постепенное возобновление производственной и коммерческой деятельности. Если раньше сложатся условия, мы предпримем все, чтобы гарантировать возобновление производственной деятельности", - сказал Конте.