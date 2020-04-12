В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Специальное подразделение было направлено на место после получения информации на номер экстренной помощи о том, что кто-то с заряженным оружием едет в поезде, прибывающем в аэропорт, - говорится в сообщении. - Полиция выявила мужчину, попадающего под описание, у которого было обнаружено заряженное оружие. Он задержан вместе со спутником, ведется их допрос".