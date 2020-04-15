В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 578 человек

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии сохраняется ниже 3 тыс. за сутки. Согласно распространенным в среду данным Департамента гражданской защиты страны, суточный прирост составил 2 667 случаев, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 165 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник суточный прирост впервые за месяц опустился ниже 3 тыс. и составил 2 972 случая. При этом число летальных исходов за минувшие сутки достигло 578. Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 21 645 человек.

Число излечившихся за последние сутки меньше, чем накануне - 962 против 1 695. Общее число излечившихся превысило 38 тыс. человек. Как отметил глава департамента Анджело Боррелли, снижается число госпитализаций, освобождаются места в отделениях интенсивной терапии. "В настоящий момент лечение проходят 105 418 зараженных, на 1 127 больше, чем вчера, когда мы зарегистрировали минимальный прирост заразившихся с 6 марта - 675", - указал он.