Швейцария начнет ослабление ограничений в связи с коронавирусом

Правительство Швейцарии начнет в конце апреля постепенное ослабление ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В частности, с 27 апреля будут открыты парикмахерские и врачебные кабинеты. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания RTS.

"Парикмахерам, психотерапевтам, коммерсантам-садоводам и врачам будет разрешено с 27 апреля открыть двери", - отметила RTS. По ее данным, послабления будут вводиться постепенно, в три этапа.

Ограничения, связанные с пандемией, были введены в Швейцарии 28 февраля, а затем были усилены. Запрещено собираться в группы больше пяти человек, также необходимо соблюдать в общественных местах дистанцию не меньше двух метров. Закрыты все магазины, кроме продовольственных.