ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комментируя по просьбе журналистов предположения о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории, она сказала: "ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное".

"Когда имеешь дело с новым вирусом, таким, как этот, то можно ожидать появления множества конспирологических теорий в СМИ и соцсетях", - сказала она. "Но могу сказать, что все имеющиеся сейчас свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение и что он не стал результатом манипуляции и не был создан в лаборатории или где-либо еще", - подчеркнула Шаиб.

"Наиболее вероятно, что его экологический резервуар находится в летучих мышах, но то, каким образом вирус попал от летучих мышей к человеку, нужно еще выяснять", - пояснила она и отметила, что не удалось определить "посредника". По ее словам, ВОЗ приветствует усилия всех стран, направленные на "выяснение происхождения вируса". Этим занимаются сейчас несколько групп специалистов. "На этом этапе мы не знаем происхождения вируса", - констатировала Шаиб и подчеркнула, что "коллективные усилия следует сосредоточить на фактах, а не на страхах".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус.

В минувший четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала "Фокс ньюс" о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с данным утверждением в среду со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что версию о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане наряду с другими проверяет разведка США.