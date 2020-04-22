Макрон считает, что религиозные объекты Франции не смогут начать работу в мае

Религиозные объекты Франции не смогут возобновить работу после отмены режима карантина в стране 11 мая и видимо получат возможность сделать это только с середины июня. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил вечером во вторник в ходе телеконференции с представителями религиозных конфессий страны. Данные о содержании обсуждения проблемы сообщили агентству France-Presse представители конфессий, а также лица из ближайшего окружения Макрона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не собираемся открывать места отправления религиозного культа 11 мая, чтобы не оказаться вынужденными затем закрыть их две недели спустя", - приводит источник в Елисейском дворце слова Макрона. Президент также сообщил, что "не будет проводиться больших религиозных мероприятий до конца лета". Он отметил при этом, что "снятие карантина связано с парадоксальной ситуацией - можно будет обрести свободу, но в то же время следует продолжать опасаться вируса". "Следовательно, необходимо быть крайне осторожными в планировании этого выхода из режима самоизоляции", - подчеркнул французский лидер.

По словам участника обсуждения проблемы Франсуа Клавероли, председателя Протестантской федерации Франции, "судя по всему возобновление работы религиозных центров произойдет не в ближайшее время, а в июне. Причем с соблюдением установленных особых санитарных норм". По его словам, подробности будут приведены в правительственном плане, который скоро будет сделан достоянием гласности.

"Мы не будем возобновлять работу религиозных объектов, пока не будет уверенности в том, что никаких рисков для людей не существует. И президент Франции сообщил нам, что открытия центров судя по всему не произойдет до начала или середины июня", - сказал AFP участник беседы главный раввин Франции Хаим Корсия. "На настоящее время мы не имеем ни малейшего понятия, к каким последствиям приведет самоизоляция", - признал главный раввин.

Как отметил Эрик де Мулен-Бофор, председатель Конференции католических епископов Франции, "все будет делаться весьма постепенно". "Мы почувствовали в ходе беседы, что главная тенденция в действиях отмечена крайней осторожностью, в особенности в том, что касается массовых контактов людей, прибывших из различных регионов", - сказал он.