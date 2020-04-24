В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, приступила в четверг к испытаниям препарата на добровольцах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о вакцине, получившей название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

"Сегодня группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить иммунитет", - говорится в сообщении, размещенном университетом в Twitter.

Исследования будут проводиться на 1,1 тыс. добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита. В четверг были привиты микробиолог Элиза Гранато и онколог Эдвард О'Нил, причем сами добровольцы не знают, какой именно препарат им ввели.

На третий день вакцину получат еще шесть человек - по три из каждой группы. На пятый день, если наблюдения за привитыми людьми не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число людей.

Ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, сотрудники которого занимаются разработкой вакцины, сообщил, что к сентябрю планируется произвести миллион доз препарата, даже учитывая, что его клинические испытания не завершены. Шансы на то, что новая вакцина окажется действенной, ученый оценивает примерно в 80%.

Работы ведутся при поддержке правительства, которое выделило грант в размере 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн) на испытания.