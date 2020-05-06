Парламент Сербии поддержал отмену чрезвычайного положения
Народная Скупщина (250-местный однопалатный парламент) Сербии проголосовала за отмену чрезвычайного положения в стране. Об этом, как передает Trend, сообщил в среду ТАСС.
Предложение об отмене чрезвычайного положения внесла премьер страны Ана Брнабич. "Важнее всего для нас в этот момент, чтобы страна снова начала работать. Работать, учитывая все необходимые предосторожности", - заявила она.
За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, воздержались двое, против не высказался никто из народных избранников. Парламент также принял решение прекратить чрезвычайное положение в сокращенные сроки. Решение вступает в силу после публикации в служебном вестнике. Ожидается, что отмена режима ЧП начнет действовать с 7 мая.
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