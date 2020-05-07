В Польше сообщили, что президентские выборы 10 мая не состоятся

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся. О таком решении сообщили в среду лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - указано в тексте заявления, распространенного Польским агентством печати.

По словам авторов, это решение было принято "в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".

Согласно планам Говина и Качиньского, после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися. "Выборы, организованные Государственной избирательной комиссией, заботясь о безопасности поляков, учитывая эпидемическую ситуацию, состоятся при помощи почты", - отметили они.