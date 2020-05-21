У берегов Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг у берегов Греции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 453 км к юго-западу от Афин, где проживают около 730 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.