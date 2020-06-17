Президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом

Президент Польши Анджей Дуда может в ближайшее время посетить Белый дом и стать первым иностранным лидером, которого глава американской администрации Дональд Трамп примет в своей официальной резиденции в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Politico.

По данным источников, стороны на данный момент согласовывают детали визита польского лидера в США. Как отмечает издание, приезд в Вашингтон Дуды может, скорее всего, совпасть с планами Трампа объявить об увеличении численности американского воинского контингента в Польше, передислоцировав туда часть военнослужащих из Германии. Кроме того, подчеркивает Politico, 28 июня в Польше пройдут выборы, на которых Дуда намерен переизбраться.

Один из источников сообщил газете, что визит может состояться уже на следующей неделе, другой же сказал, что польский президент посетит Вашингтон "в ближайшее время". В польском правительстве газете сообщили, что ведутся переговоры по американо-польскому оборонному соглашению под названием "Форт Трамп".

В Белом доме отказались прокомментировать данную информацию.

В июне 2019 года Дуда уже посещал Вашингтон.