Суд Парижа отправил под домашний арест экс-главу террористической группировки ЭТА

Апелляционный суд Парижа постановил отправить под домашний арест члена баскской террористической группировки ЭТА ("Страна басков и свобода") Хосе Антонио Уррутикоэчеа, находящегося в заключении с момента его ареста во Франции в прошлом году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство France-Presse (АFP).

По его данным, во время слушаний в среду председатель следственной палаты пришел к выводу, что Уррутикоэчеа "может быть помещен под домашний арест при условии ношения электронного браслета".

Ранее в январе этого года французский суд одобрил один из двух запросов на экстрадицию в Испанию Уррутикоэчеа. Следственная палата суда рассматривала два запроса на экстрадицию и два европейских ордера на арест. Судья одобрил запрос, связанный с предполагаемой ролью Уррутикоэчеа в нападении на отделение гражданской гвардии в Сарагосе в 1987 году. Тогда в результате теракта погибли 11 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.

По второму запросу, который касается убийства высокопоставленного сотрудника компании Michelin в Испании в 1980 году, в ходе заседания 1 июля апелляционный суд затребовал дополнительную информацию.

69-летний Уррутикоэчеа, более известный как Йосу Тернера, находился в бегах в течение 17 лет. Он был задержан 16 мая 2019 года во Франции.

ЭТА была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование ее членов. В начале мая 2019 года ЭТА объявила о полном прекращении своей деятельности.