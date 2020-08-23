Состояние заразившийся коронавирусом Тимошенко оценивается как тяжелое
Пресс-секретарь лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Тимошенко выявили коронавирус.
«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19», — написала Сорока на своей странице в Facebook.
Она добавила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое, у нее температура до 39°С.
Лента новостей
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти", посвященный 75-летию ЮНЕСКО - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу
В Грузии разработали руководство для перевода и транскрипции-транслитерации китайского языка на грузинский
В Азербайджане за последние сутки выявлено 184 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160 человек
Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов
Независимо от статуса в Азербайджане никому не дозволено неуважительно относиться к закону - депутат
Арест небезызвестных лиц показал, что в Азербайджане ни у кого нет и не будет особых привилегий - депутат
К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и, ведя себя безответственно, организовывает свадьбы - глава парламентского комитета
Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения - депутат
Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат
Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев либо другие должностные лица, должны нести правовую ответственность за свои поступки - депутат