Один человек погиб во время вооруженного нападения во Франции
Нападение с использованием огнестрельного оружия произошло в понедельник в северной части города Тулуза (юг Франции), в квартале Лаланд. Как сообщил телеканал BFM, в результате стрельбы один человек был убит и один тяжело ранен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Погибшему 20 лет. Раненая - женщина, ей 17 лет. Как сообщили врачи, ее жизнь находится под угрозой в результате тяжелого ранения.
Причины инцидента на данный момент не известны. Квартал блокирован полицией. Ведется поиск черной машины, из которой были сделаны выстрелы.
Этим летом в другом квартале на севере Тулузы, носящем название Изар, уже были убиты два человека. По данным полиции, речь шла о сведении счетов между наркодилерами.
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