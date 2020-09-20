Штрафы за нарушение самоизоляции в Великобритании вырастут до 10 тыс. фунтов

Британское правительство намерено значительно повысить штрафы для тех, кто нарушает ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, размер взысканий, которые начнут взиматься с начала следующей недели, может достигать 10 тыс. фунтов ($13 тыс.), а применена эта мера может быть к самым злостным нарушителям.

Подобный штраф возможно будет выписать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельный карантин для тех, чьи анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Такое же финансовое наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписание сотрудников программы Test and trace ("Тестировать и отслеживать"), занимающейся контролем за распространением коронавируса, отправиться на самоизоляцию.

Начальный же штраф для нарушителей должен составить 1 тыс. фунтов ($1,3 тыс.), который будет увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. До 1 тыс. фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек. В настоящий момент начальное взыскание за этот проступок в 10 раз меньше.

Зачем нужны такие штрафы

По информации газеты, на такой радикальный шаг правительство вынуждено пойти в попытке попытаться остановить вторую волну коронавируса, не прибегая к общенациональному карантину. В статье цитируется главный санитарный врач Англии Крис Уитти, обративший внимание на то, что британцы находятся на одном из последних мест в Европе по тщательности соблюдения запретов по коронавирусу. Со ссылкой на научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров телеканал Sky News сообщает, что в конце августа лишь 20% людей с симптомами болезни, вызываемой коронавирусом, уходили в Великобританию на обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Агентство PA в свою очередь приводит слова премьер-министра Бориса Джонсона, предупредившего, что резкое повышение штрафов необходимо, "чтобы контролировать распространение вируса, предотвратить инфицирование наиболее уязвимых людей, защитить национальную службу здравоохранения и спасти жизни".

На пути ко второй волне

Как было объявлено в субботу, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании вторые сутки подряд превысило отметку в 4 тыс., что стало самым большим значением с 8 мая. За сутки также зафиксировано 27 летальных исходов среди заразившихся - столько же, сколько и накануне.

Власти признают, что темпы распространения коронавируса в Великобритании ускорились. Так, научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies) сообщила 18 сентября о том, что базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, за прошедшую неделю повысился до 1,1-1,4. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 11-14 человек. Неделю назад коэффициент репродукции составлял 1-1,2, до этого - 0,9-1,1, а пять недель назад - 0,8-1.

В пятницу Джонсон признал, что вторая волна пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Великобритании уже неизбежна. Однако правительство пока сопротивляется многочисленным призывам вновь объявить в стране общенациональный карантин, который был введен в конце марта и стал постепенно ослабляться с 13 мая. Кабмин опасается, что новые рестриктивные меры нанесут слишком болезненный удар по экономике, которая с трудом приходит в себя после предыдущего карантина.