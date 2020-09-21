Министр здравоохранения Чехии подал в отставку

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех объявил в понедельник об уходе со своего поста. С таким заявлением он выступил на брифинге в Праге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подал в отставку, - указал он. - Свою работу я старался делать максимально хорошо. За порученное мне дело я болел всем сердцем. За три года, [что я находился на посту главы Минздрава], нам удалось многое сделать".

Прошение об отставке Войтех вручил премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. Покидающий пост политик ожидает, что его преемник сможет лучше справиться с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в республике.

В Чехии с 1 сентября ускоренными темпами распространяется коронавирусная инфекция. 17 сентября суточный показатель прироста числа заразившихся впервые превысил 3 тыс. и составил 3 129. Эксперты прогнозируют его дальнейшее повышение. Наиболее сложная эпидемическая ситуация сохраняется в Праге.