Глава МИД ФРГ отправился в карантин в целях предосторожности

Один из сотрудников службы охраны главы МИД ФРГ Хайко Мааса заразился коронавирусом, в связи с чем министр отправился в карантин, хотя его первый тест отрицательный. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел Маас сегодня в соответствии с законом об инфекционной защите отправился на карантин из-за того, что у одного из личных охранников был выявлен COVID-19. Первый тест на COVID, проведенный сегодня, был отрицательным", - сообщили в пресс-службе.

МИД в настоящее время выясняет, какие меры еще необходимо предпринять, есть ли потенциальная угроза для других граждан.

Маас на прошлой неделе участвовал во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

В начале пандемии две недели в самоизоляции провела канцлер ФРГ Ангела Меркель, все три ее теста на коронавирус оказались отрицательными.