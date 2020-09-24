ООН и Великобритания планируют провести саммит по климату 12 декабря

Великобритания и ООН 12 декабря проведут саммит по борьбе с климатическими изменениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ООН, встреча будет приурочена к пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату.

"Последние исследования показали, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, - информировали в ООН. - В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступят сопредседателями встречи мировых лидеров, которая пройдет 12 декабря".

В то же время в организации не пояснили, пройдет ли мероприятие в очном или виртуальном формате.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Документ, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов. В России соглашение вступило в силу в ноябре 2019 года.