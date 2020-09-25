Еще пять человек задержаны в связи с нападением в Париже

Правоохранительные органы задержали в пятницу еще пятерых подозреваемых в рамках расследования нападения в Париже на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo. Об этом проинформировал телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еще пять человек задержаны", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.