В Италии число новых случаев заражения коронавирусом за сутки превысило 10 тыс.

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 10 010, умерли от последствий коронавирусной инфекции 55 человек. Такие данные распространило в пятницу министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новые заразившиеся были выявлены на основании 150 тыс. тестов. Таким образом, на протяжении недели суточный прирост новых случаев увеличивается на 1-1,5 тыс., растет и процент положительных результатов по отношению к числу проделанных анализов. Распространением вируса охвачены все регионы, но в наибольшей степени - северная область Ломбардия и южная Кампания.

Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 391 611, из которых вылечились 247 872 человека, умерли 36 427 граждан.