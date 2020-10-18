Британские предприятия обратились к Джонсону с призывом заключить торговую сделку с ЕС

Конфедерация британской промышленности, а также ряд других ассоциаций и профсоюзов, представляющие в совокупности интересы около 190 тыс. предприятий и 7 млн рабочих, обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с призывом сделать все возможное для заключения торгового соглашения с Евросоюзом. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Настало время проявить политическое лидерство исторического масштаба. Сделку можно заключить при желании идти на компромисс и наличии твердой воли. Предприятия призывают лидеров обеих сторон прийти к соглашению", - отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается, что заключение соглашения будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности британских компаний.

"Предприятия делают все возможное для подготовки к Brexit. Но фирмы сталкиваются с тройным вызовом: они восстанавливаются после первой волны пандемии, действуют в условиях второй волны и работают в период неопределенности в вопросе формата будущих отношений Великобритании и ЕС. С каждым следующим днем бизнесу приходится все труднее. Заключение соглашения в короткие сроки - наиболее эффективный способ поддержать бизнес-сообщество по всей Европе", - указывается в заявлении.

Ранее представители ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявили о том, что Брюссель продолжает работу над достижением торговой сделки и на следующей неделе направит своих представителей в Лондон. В ответ на это на Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что приезд главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье в Великобританию будет иметь смысл лишь в том случае, если Брюссель готов "фундаментально поменять свою позицию" и обсуждать возможность компромисса по спорным темам. В противном случае переговоры ограничатся обсуждением практических вопросов, которые возникнут после завершения переходного периода. Среди них: правила авиасообщения, осуществление грузоперевозок, обеспечение социальных гарантий, сотрудничество в сфере ядерной безопасности.

Преграды на пути к соглашению

Главной проблемой на переговорах остается вопрос о границе между Республикой Ирландия, которая является членом ЕС и остается в составе сообщества, и Северной Ирландией, которая выходит из Евросоюза в составе Соединенного Королевства. В соглашении об условиях выхода Великобритании содержится пункт, что эта граница должна оставаться открытой для людей, товаров и услуг, но конкретный механизм так и не был прописан, и до сих пор разработать его не удалось. В результате Лондон опасается, что, выполняя соглашение с ЕС, утратит экономический суверенитет над частью своей территории. Еще одним проблемным вопросом остается распределение квот на рыболовство после Brexit.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны были договориться о формате будущих отношений и заключить торговый договор, однако переговоры уже несколько месяцев находятся в тупике, и пока Брюсселю и Лондону так и не удалось преодолеть основные разногласия. В пятницу Джонсон заявил, что королевство готовится к сценарию, предполагающему отсутствие сделки и осуществление торговли с ЕС по правилам ВТО с 1 января.