Во Франции приняли комплекс срочных мер против терактов

Французские власти приняли комплекс экстренных мер, чтобы не допустить новых терактов на территории страны. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая по итогам заседания Совета обороны и национальной безопасности, собравшегося в узком составе в Елисейском дворце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По следам теракта, произошедшего в столичном регионе 16 октября, был принят ряд срочных мер. Было решено провести осмотр 123 квартир, из них 56 уже проверены", - сказал премьер. "Рассмотрены 1279 сообщений на платформе "Фарос", собирающей информацию о правонарушениях. Это повлекло за собой задержание 27 человек", - указал глава кабмина. Он добавил, что также была закрыта мечеть в парижском пригороде Пантен, распущена исламистская группировка "Шейх Ясин".

По словам премьера, "чтобы избежать повторения трагедии, будет усилена охрана служащих, подвергающимся угрозам". Кастекс также сообщил о создании при прокуратуре Парижа группы по наблюдению за социальными сетями. "Другие меры в настоящий момент рассматриваются. Решение по ним будет принято в ближайшие дни", - сказал премьер.