В Британии назвали малоэффективными первые вакцины от COVID-19

Вакцины от коронавирусной инфекции первого поколения могут оказаться эффективными не для всех людей, заявила глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем в статье, опубликованной британским медицинским журналом The Lancet, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период», — пишет Бингэм.

Она отметила, что вакцина от COVID-19 – самая ожидаемая в истории. Глава рабочей группы также заявила, что пока неизвестно, появится ли в Соединенном Королевстве вакцина от коронавируса или нет, и призвала не испытывать чрезмерный оптимизм насчет разработки вакцины.