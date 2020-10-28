Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Google

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало предварительное расследование в отношении американской компании Google, которая подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на итальянском рынке медийной рекламы. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе антимонопольного управления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания, контролируемая Alphabet Inc., предположительно нарушила статью 102 Договора о функционировании Европейского союза о доступности и использовании данных для разработки медийных рекламных кампаний - пространства, которое редакторы и владельцы веб-сайтов предоставляют в распоряжение для выставления рекламного контента", - отмечается в документе. AGCM обвиняет компанию "в дискриминационном использовании огромного объема данных, собранных через ее приложения, что мешает конкурирующим операторам <...> эффективно состязаться на рынке", указывается в заявлении.

Сотрудники AGCM и Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) во вторник осуществили проверки в офисах Google.