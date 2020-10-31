Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Норвегии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в Норвегии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился примерно в 205 км к северо-западу от населенного пункта Олонкинбюэн. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.