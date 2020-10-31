Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Норвегии

Европа 31 октября 2020 04:29 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Норвегии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в Норвегии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился примерно в 205 км к северо-западу от населенного пункта Олонкинбюэн. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному Экономическому сотрудничеству
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному Экономическому сотрудничеству
Туркменбашинский НПЗ Туркменистана увеличит глубину переработки нефти
Туркменбашинский НПЗ Туркменистана увеличит глубину переработки нефти
Loading Bars
Лента новостей
Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа Европа 05:41
В результате землетрясения в Измире скончались 24 человека, свыше 800 получили ранения (Обновлено) Турция 05:38
Apple обнаружила производственный брак в небольшой части AirPods Pro ИКТ 05:18
Трамп утверждает, что американцы в случае победы Байдена лишатся электричества и отопления США 04:55
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Норвегии Европа 04:29
В Пентагоне учредили пост помощника министра по космической политике США 04:08
Трамп считает, что поддержка испаноговорящих граждан США поможет ему переизбраться США 03:45
Бельгия вновь ввела жесткий карантин Европа 03:17
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 9 млн США 02:54
В "Формуле-1" выявлено девять случаев заражения коронавирусом за неделю Спорт 02:32
Трамп заострил внимание на данных о разбирательстве ФБР в отношении сына Байдена США 02:13
Азербайджан и Армения достигли новых договоренностей по итогам переговоров в Женеве Нагорно-карабахский конфликт 01:39
Завершилась встреча Джейхуна Байрамова с сопредседателями МГ ОБСЕ и главой МИД Армении Политика 01:10
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом Россия 00:31
Спикер парламента Азербайджана позвонила турецкому коллеге в связи с землетрясением в Измире (ФОТО) Политика 00:03
Азербайджанская армия не обстреливает гражданское население - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 23:58
Пашинян банкротит Армению - российское издание Армения 30 октября 23:29
Основатель Franck Muller занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Кельбаджарском районе и селе Веджнали Азербайджана - Хикмет Гаджиев Политика 30 октября 23:17
Уничтожен очередной ЗРК «Оса» ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 22:31
В Италии число инфицированных за сутки превысило 31 тыс. Европа 30 октября 22:18
Партия правых экстремистов: руководитель группировки Зуаве-Париж отправляется воевать в Нагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 21:52
В Modern Diplomacy опубликована статья, посвященная систематическому уничтожению Арменией культурного наследия Нагорного Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 21:50
Хикмет Гаджиев: Наши молитвы с братской Турцией Политика 30 октября 21:23
Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Политика 30 октября 21:22
Телемост Азербайджан-Грузия в совместном проекте REAL TV и АМИ Trend (ВИДЕО) Политика 30 октября 21:21
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования супруге Месуда Йылмаза Политика 30 октября 21:17
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 30 октября 21:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир (ФОТО) Политика 30 октября 21:03
Премьер-министр Азербайджана встретился с послом Пакистана Политика 30 октября 20:44
В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса В мире 30 октября 20:37
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 322 тысячи Турция 30 октября 20:33
На этот раз я перестал чувствовать руку - раненый житель Барды (ФОТО) Общество 30 октября 20:13
АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные СМИ в связи с террористическими атаками Армении на Барду Политика 30 октября 20:01
Внесены изменения в Положение о Государственной электронно-информационной системе "студент-выпускник“ - Указ Политика 30 октября 19:53
По ВС Армении нанесены точные удары (ВИДЕО) Политика 30 октября 19:49
Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу село Алескерли Тертерского района Политика 30 октября 19:48
Над освобожденными от оккупации пограничными заставами развевается государственный флаг Азербайджана Политика 30 октября 19:43
Премьер-министр Али Асадов позвонил вице-президенту Турции Фуату Октаю Политика 30 октября 19:27
Ситуация на фронте находится под контролем азербайджанской армии - минобороны Политика 30 октября 19:26
Лесной пожар, возникший в Геранбое в результате армянского артобстрела, потушен - МЧС Происшествия 30 октября 19:23
Армянская воинственность представляет собой явную угрозу для всего европейского континента - Питер Тейс Точка зрения 30 октября 19:07
Жизнь и творчество Фархада Бадалбейли Культура 30 октября 18:53
В ноябре температурный режим в Азербайджане в целом будет близким к климатической норме Общество 30 октября 18:46
A Audit and Consulting о причинах замедленного темпа роста аудиторских услуг Бизнес 30 октября 18:43
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 30 октября 18:37
Товарооборот между Украиной и Грузией сократился за 7 месяцев 2020 года Бизнес 30 октября 18:34
Армения отправляет в свои вооруженные силы осужденных Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 18:32
В рядах ВС Армении сражаются и священники - ФОТОФАКТ Политика 30 октября 18:22
Новость о землетрясении в Измире крайне опечалила нас - глава МИД Азербайджана Политика 30 октября 18:15
Азербайджанская продукция будет представлена ​​на международной выставке в Шанхае Экономика 30 октября 18:11
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты осудили обстрел ВС Армении мирного населения Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 18:06
Посольство Азербайджана в Турции открыло "горячую линию" в связи с землетрясением в Измире Происшествия 30 октября 17:56
Меня насильно заставили воевать - религиозный деятель Армении (ВИДЕО) Политика 30 октября 17:56
ADİF продолжает выплаты вкладчикам четырех закрывшихся банков Экономика 30 октября 17:50
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 30 октября 17:49
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на очередном депозитном аукционе 200 млн манатов Финансы 30 октября 17:49
Банк ВТБ (Азербайджан) завершил 9 месяцев с прибылью Финансы 30 октября 17:46
Новая команда вселяет большие надежды на будущее банка - Николоз Шургаиа Экономика 30 октября 17:45
Армяне подлостью и коварством пытаются обмануть весь мир – народная артистка Афаг Баширгызы Интервью 30 октября 17:45
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 17:43
Уничтожены еще две РСЗО «Смерч» ВС Армении, обстрелявшие Барду и Тертер - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 30 октября 17:34
В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Политика 30 октября 17:25
ОСАГО играет важную роль в фундаментальном развитии страхового рынка Азербайджана - АСА Финансы 30 октября 17:25
Видеорепортаж из освобожденного села Худаферин Политика 30 октября 17:05
Армения отказалась забрать тело 84-летнего армянина - Госкомиссия Политика 30 октября 17:03
Информации о пострадавших при землетрясении в Измире гражданах Азербайджана пока нет - МИД Общество 30 октября 17:03
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному Экономическому сотрудничеству Туркменистан 30 октября 17:01
В Армении прогремел взрыв Армения 30 октября 16:57
Путин в своем выступлении развенчал последние надежды Армении - депутат Политика 30 октября 16:49
Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров по продажам смартфонов в мире США 30 октября 16:47
У Армении не армия, а банда преступников - военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 16:34
В Измире произошло сильное землетрясение (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 30 октября 16:27
Удары по населенным пунктам Азербайджана в основном были нанесены с территории Армении Политика 30 октября 16:24
Во время армянского террора в Барде погибли и предприниматели (ФОТО) Экономика 30 октября 16:23
Ты кто такой, Пашинян? Давай, до свидания! – представлена новая мейхана Интигама Рустамова (ВИДЕО) Интересное 30 октября 16:18
Шесть наемников, доставленных Арменией в Нагорный Карабах, объявлены в розыск - Генпрокурор Политика 30 октября 16:12
Инвестиционная стоимость НПЗ STAR составляет около 7 млрд долларов Энергетика 30 октября 16:06
Поддержка жителям Барды от Bakcell ИКТ 30 октября 16:05
В 2021 году в Узбекистане создадут два венчурных фонда Узбекистан 30 октября 16:02
Продукция Petkim экспортируется в 78 стран мира Энергетика 30 октября 16:02
Обстрелы Барды со стороны ВС Армении - вопиющее преступление против человечности - российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 16:01
В январе-сентябре Узбекистан экспортировал текстильную продукцию в 60 стран мира Узбекистан 30 октября 16:00
В ходе видеоконференции ЕС пресечена провокация армянского делегата (ФОТО) Финансы 30 октября 15:58
С начала пандемии COVID-19 в Грузии выявлено 37 263 случая заражения Грузия 30 октября 15:57
Президент Ильхам Алиев поручил расследовать ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией - Хикмет Гаджиев Политика 30 октября 15:55
В Казахстане запустили новую технологию по производству аккумуляторных батарей Энергетика 30 октября 15:41
Туркменбашинский НПЗ Туркменистана увеличит глубину переработки нефти Энергетика 30 октября 15:39
В Азербайджане растет производство пропилена Бизнес 30 октября 15:34
В Азербайджане в этом году не будут проводиться парламентские выборы для граждан Грузии Грузия 30 октября 15:32
Араик Арутюнян и другие высокопоставленные армянские "чиновники" объявлены в международный розыск - Кямран Алиев Политика 30 октября 15:29
Бакинская высшая школа нефти занимает лидирующее место по числу президентских стипендиатов Общество 30 октября 15:24
Армения нанесла удары по стратегическим объектам в Азербайджане - генпрокурор Общество 30 октября 15:21
Доходы Азербайджана от реализации фармпродукции выросли Бизнес 30 октября 15:18
SOS Children's Villages International выступила с гуманитарным призывом поддержать детей и семьи в Азербайджане в ходе карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 15:13
В Азербайджане выявлено еще 1 022 случая заражения коронавирусом Общество 30 октября 15:12
Yelo Bank оказал очередную поддержку нашей армии (ФОТО) Экономика 30 октября 15:09
В результате армянского террора полностью уничтожены 7 семей - Генпрокурор Азербайджана Политика 30 октября 15:08
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подвело итоги инвестиционной деятельности Узбекистан 30 октября 15:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 9 сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов Политика 30 октября 15:06
Несколько иностранцев, завербованных Арменией для участия в боях, объявлены в международный розыск Политика 30 октября 15:04
Все новости