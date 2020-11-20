Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе ФРГ

Как минимум четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщила в четверг вечером газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, преступник схвачен. Во время задержания он получил ранения и был помещен в отделение интенсивной терапии. Установлена ли его личность, пока не известно.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на местную полицию проинформировал, что речь, судя по всему, идет о бытовом конфликте. Инцидент произошел около 19:00 по местному времени. Обстоятельства не раскрываются. Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу. За жизнь одного из них сейчас борются врачи.

Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung, полиция Оберхаузена запросила подкрепление из города Эссен для проведения расследования.