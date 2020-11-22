Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 1,5 млн человек

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 18,6 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС. Всего в стране зафиксировано более 1,5 млн случаев инфицирования.

Таким образом Великобритания стала седьмой страной в мире, преодолевшей отметку 1,5 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии, Франции, России и Испании.

За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было отмечено 398 летальных исходов. Днем ранее власти сообщали о 341 смерти и 19,8 тыс. случаев заражения. В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 55 024 человека, что является самым высоким показателем в Европе.

В конце октября правительство признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать в Англии 5 ноября и должен продлиться до начала декабря. Руководство остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - само определяет набор санитарно-эпидемиологических мер. И в целом на тот момент они были сопоставимы с английскими, что сделало карантин, по сути, общенациональным.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.

Как проинформировали в воскресенье британские СМИ, ожидается, что 23 ноября премьер-министр королевства Борис Джонсон объявит в парламенте завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврате к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в большем количестве городов. При этом, по данным газеты The Sunday Times, в конце следующего месяца правительство все же разрешит британцам собираться небольшими компаниями для празднования Рождества, однако затем строгие меры будут возвращены и продолжат действовать вплоть до начала весны, когда станет возможной массовая вакцинация жителей.